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Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Bingöl'ün Yedisu ve Karlıova ilçelerinde ise havanın parçalı bulutlu olacağı, öğleden sonra hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarların değişik yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 43, Elazığ ve Malatya'da 42, Bingöl ve Tunceli'de ise 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.

Etiketler: malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl
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