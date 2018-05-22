Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi tahmin edilen 5 ilde rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

5 ilde beklenen sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek dolu, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar, kısa süreli etkili yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA