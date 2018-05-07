Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların Bingöl ve çevresinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yağış öncesi ve yağış anında yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bu illerde beklenen gök gürültülü sağanakla birlikte, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar değişimi, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA