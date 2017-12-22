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Meteoroloji'den 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Soğuk ve yağışlı havalar Türkiye'yi etkisi altına almayı sürdürüyor. Meteoroloji, 5 kent için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar yağmur, karla karışık yağmur ve kentlerin yüksek yerleri karlı geçecek.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında 2 derece düşüş beklenen bölgede rüzgarlar farklı yönlerden hafif esecek.

Vatandaşlar ile ilgililere, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: meteoroloji, don, buzlanma
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