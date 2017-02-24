Meteoroloji'den 5 il için 'buzlanma ve don' uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de yarın sabah saatlerine kadar havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarların değişik yönlerde hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer pus olabileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.