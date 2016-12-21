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Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ile Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava Elazığ'ın batı ve güney kesimleri ile Malatya'da kar yağışlı, Adıyaman'da yağmur ve kar yağışlı, yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurlu, Bingöl ve Tunceli'de ise parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların 1-3 derece artacağı bölgede rüzgar, Adıyaman'da kuzeydoğu, diğer illerde doğu ve güneydoğundan hafif ve orta kuvvette esecek.

Bu illerde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile yer yer sis ile pus bekleniyor.

Vatandaşlar ve yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. AA

Etiketler: meteoroloji, buzlanma ve don uyarısı, malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ile Adıyaman
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