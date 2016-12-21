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Meteorolojiden 4 ilde fırtına uyarısı

Adana, Mersin, Gaziantep ve Kilis için fırtına uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden 4 ilde fırtına uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana, Mersin, Gaziantep ve Kilis'te etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarın, zaman zaman hızını artırarak, doğu ve kuzeydoğudan fırtınamsı rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Gaziantep ve Kilis'te yarın akşama kadar etkili olacağı öngörülen fırtınanın, Adana ve Mersin'de ise cuma günü etkisini azaltarak akşama kadar süreceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

Etiketler: Meteorolojiden fırtına uyarısı, Fırtına, Adana, Mersin, Gaziantep, Kilis
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