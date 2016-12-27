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Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

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Meteorolojiden 4 il için uyarı

Malatya, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de yarından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Meteorolojiden 4 il için uyarı

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yarın yağışların Bingöl ve Tunceli’de kar, Elazığ ve Malatya'da karla karışık yağmur, Adıyaman’da ise yağmur şeklinde olması, yağışların perşembe ve cuma etkisini artırması bekleniyor.

Yoğun kar yağışları nedeniyle karayollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu. AA

Etiketler: malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, meteoroloji
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