Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın gece ve yarın il genelinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Balıkesir'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın gece ve yarın akşam saatlerine kadar Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı, Çanakkale'de ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın gece ve yarın akşam saatlerine kadar Ezine, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde kuvvetli (20-40 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA