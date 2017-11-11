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Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, 3 kente sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden 3 ile sağanak yağış uyarısı

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin gece aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sabah saatlerinde bölge geneli yer yer puslu ve sisli geçti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara Bölgesi, sağanak yağış
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