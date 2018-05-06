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Meteorolojiden 17 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 şehirde bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteorolojiden 17 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İzmir iç kesimleri başta olmak üzere il genelinde sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Aydın genelinde, Balıkesir merkez ve güneyinde, Bursa merkez ve güneyinde, Manisa ile Uşak genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren; Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA

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