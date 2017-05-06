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Meteorolojiden 15 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Bursa, Bilecik, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteorolojiden 15 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Bursa, Bilecik, Isparta ve Burdur çevrelerinde gün boyu gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması istendi.

Öte yandan Karadeniz'in kıyı kesimi boyunca uzanan mevcut sis örtüsünün, gece saatlerine kadar Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında, sabah saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Etiketler: meteoroloji, kuvvetli yağış uyarısı
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