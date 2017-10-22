Meteoroloji uyardı! Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Pazartesi ve Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistem Çarşamba günü de etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek yağışlar, Batı Akdeniz ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli olacak.

Yağışlı sistem, Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de, Cuma günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

Hava sıcaklığında yarın önemli değişiklik beklenmiyor.

Salı günü yağışlı sistem nedeniyle batı bölgelerde, Çarşamba günü iç, Perşembe günü kuzeydoğu kesimlerde 4-8 derece azalacak sıcaklık, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise Salı ve Çarşamba günleri güneyli rüzgarın etkisiyle 6-8 derece artacak.

Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Yarın gece saatlerinden sonra Muğla, salı ve çarşamba günleri de Antalya, Isparta ile Burdur'un serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgenin yarın akşam saatlerinden sonra batısından başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yarın gece Muğla'nın batısından başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, salı ve çarşamba günleri Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (saatte 30-60 kilometre hız) esmesi, yağış sisteminin bölgeyi 26 Ekim Perşembe günü terk etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA