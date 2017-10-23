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Meteoroloji uyardı... Şemsiyeleri hazırlayın

Aydın, Muğla, İzmir, Antalya, Isparta, Burdur ve Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji uyardı... Şemsiyeleri hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın ve Muğla'yı kapsayan bölgede bu gece başlayacak yağış, yarın sabahtan itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Bu arada, İzmir, Balıkesir ve Antalya çevrelerinde de bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar Antalya'da yarın öğleden itibaren çarşamba akşama kadar aralıklarla çok kuvvetli ve yer yer şiddetli görülecek.

Ayrıca, Isparta ve Burdur çevrelerinde yarın sabah başlayacak kuvvetli yağış çarşamba günü de sürecek.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyarı, kuvvetli yağış, meteoroloji
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