Meteoroloji uyardı... Şemsiyeleri hazırlayın

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey kesimleri Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemlerin etkisine girecek.

İstanbul ve çevresinin de yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yarın, bölge genelinde sağanak şeklinde yağışlar beklenirken, 15 Ekim Pazar günü de havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yarın yağışlı sistemle birlikte 2-5 derece azalarak mevsim normalleri altında seyredecek. Pazartesi gününden itibaren artması beklenen sıcaklıklar sonraki günlerde mevsim normalleri civarında olacak.