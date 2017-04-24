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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak, Ardahan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak, Ardahan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak, Ardahan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 13, Ağrı'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 2, Kars'ta 1, Erzurum ve Ardahan'da sıfır derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 20, Tunceli'de 18, Erzincan'da 16, Ağrı'da 14, Erzurum'da 12, Kars'ta 10 ve Ardahan'da 8 derece olacak. 

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, kar, yağmur, sağanak
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