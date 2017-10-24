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Meteoroloji uyardı... Sağanak devam edecek

İstanbul genelinde yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanağın perşembe sabahına kadar aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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Meteoroloji uyardı... Sağanak devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak beklendiğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada,

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağın perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.

​Yağışla birlikte rüzgârın da kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği, Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor."

Etiketler: İstanbul'a sağanak uyarısı
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