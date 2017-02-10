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Buradasınız : » » Meteoroloji uyardı! Bu illere kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Bu illere kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı! Bu illere kar geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif şekilde eseceği öngörülüyor.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Erzurum ve Kars'ta 9, Ağrı'da 7, Iğdır'da 6, Tunceli'de 4 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 6, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 2, Iğdır'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 74, Erzurum'da 40, Kars'ta 27, Ardahan'da 16, Tunceli'de 11, Iğdır'da 12 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayı ve yer yer sis beklendiğini, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. 

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