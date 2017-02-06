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Meteoroloji uyardı! 5 ilde çığ tehlikesi

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde çığ oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji uyardı! 5 ilde çığ tehlikesi

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde çığ oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların 2-4 derece artacağı öngörülen bölgede, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, gündüz sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kar örtüsü bulunan eğimli arazilerde çığ riski oluşabileceği uyarısı yapıldı. Bunun yanı sıra gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis, pus, buzlanma ve don beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Etiketler: meteoroloji, malatya, Elazığ, hava durumu, hava tahmini, haber, Haberler
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