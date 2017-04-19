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Buradasınız : » » Meteoroloji saat verdi! Türkiye yarından itibaren...

Meteoroloji saat verdi! Türkiye yarından itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

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Meteoroloji saat verdi! Türkiye yarından itibaren...

Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın ardından da serin havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıkları cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hissedilir düzeyde (6-12 derece) azalacak ve mevsim normalleri altında seyredecek.

Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, perşembe günü yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgar, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yer yer kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Marmara, Ege, Karadeniz ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da cuma günü yağmur ve sağanak görülecek. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor. Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Göller Yöresi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yağış alan yerlerde hissedilir derecede azalması öngörülüyor.

Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun cumartesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı pazar günü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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