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Meteoroloji 'çığ riski'ne karşı uyardı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da karla kaplı yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

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Meteoroloji çığ riskine karşı uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın yarın sabah saatlerine kadar Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak görülebilecek sis ve pus ile buzlanma ve don oluşabileceği öngörülüyor.

Kar örtüsünün yüksek olduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski bulunduğundan, vatandaşlar ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Etiketler: Tunceli, meteoroloji, malatya, Elazığ, çığ riski, buzlanma, Bingöl, Adıyaman
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