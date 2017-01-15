Meteoroloji bu iller için 'şiddetli yağış' uyarısında bulundu

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün gece saatleri ile 18 Ocak Çarşamba günü sabah saatleri arasında aralıklarla Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, geceden itibaren etkisini artıracak.

Yarın ve salı günü Muğla ile Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli, Isparta ve Sütçüler, Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli ilçeleri ile Burdur'un Ağlasun, Bucak, Çeltikçi ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışla rüzgarın güneyden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Ani sel, taşkın, zehirlenme, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksama başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli davranması gerekiyor. AA