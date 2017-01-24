Meteoroloji 5 kente buzlanma ve don uyarısı yaptı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde gece ile sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.