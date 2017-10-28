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Meteoroloji 5 ili uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 ile sağanak uyarısı yaptı.

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Meteoroloji 5 ili uyardı!

Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Osmaniye için yarın gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Antalya'nın Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa, Alanya ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak
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