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Meteoroloji 5 ili 'buzlanma ve don' konusunda uyardı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de buzlanma ile don bekleniyor.

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Meteoroloji 5 ili buzlanma ve don konusunda uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, havanın yarın sabah saatlerine kadar Elazığ'da çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, Malatya ve Adıyaman'da çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl'de de aralıklı kar yağışlı olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esmesinin, sıcaklıkların 1 ila 3 derece artmasının beklendiği aktarılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. AA

Etiketler: meteoroloji, buzlanma, don, Kar yağışı
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