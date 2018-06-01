Meteoroloji, 5 il için sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra lokal olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1-2 derece azalacağı 5 ilde, rüzgarın kuzeyden hafif, ara ara orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Beş ilde beklenen sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışları, kuvvetli rüzgar, kısa süreli etkili yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA