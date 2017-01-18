Meteordan tespih 30 bin dolara satışta

Dünyada bir eşi daha olmayan el emeği göz nuru tesbihleri 30 bin dolardan satışa çıkardı.

Kehribar, Oltu, gümüş, altın ve değerli taşlardan yapılan tesbihlerin yanı sıra meteor taşından da tesbih yapıldı. Geçtiğimiz yıl Bingöl’e göktaşı düşmüştü.

Günlerce konuşulan göktaşı nedeniyle Bingöl’ün Sarıçiçek köyünde herkes işi gücü bırakıp boş arazide göktaşı aramaya çıkmıştı.

Çok pahalı olduğu söylenen göktaşı uzun süre gündemde kalmıştı. Bingöl’den sonra Bursa’da da gök taşı bulunmuştu. Bir vatandaş, Eskişehir ve Bursa arasından bir arazide bulduğu 10 kg’lık göktaşının gramını 80 dolardan satışa çıkarmıştı.

Göktaşı usta ellerde işlenerek 30 bin dolarlı tesbihe dönüştü

Devlet sanatçısı hattat ustası koleksiyon tesbih üreticisi İsmail Ergün çıkan haberlerin ardından Bingöl’e giderek bir göktaşı satın aldı.

Aldığı taşın meteor olduğuna dair MTA dan olur alan Ergün, 3 ay boyunca ince ince dokuyarak göktaşını tesbih yaptı. 3 adet üretilen göktaşı tesbihinin tanesi 30 bin dolardan satışa çıkarıldı.

Sıfır araba fiyatında olan Göktaşı tesbihlerinden ikisi yapıldıktan hemen sonra 2 koleksiyoncu tarafından satın alındı. Elinde 1 adet kalan tesbih ise alıcısını bekliyor. D

Dünyada sadece 3 adet bulunan tesbihi görmek isteyenler, Yalıkavak mahallesinde bulunan marinada Sanatçı İsmail Ergün’ün ziyaret ediyor. İHA