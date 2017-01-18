  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.054
  • BIST 82466.04
    ALTIN 147.813
Buradasınız : » » Meteordan tespih 30 bin dolara satışta

Meteordan tespih 30 bin dolara satışta

Bingöl’de bulunan ve oldukça pahalı olan göktaşını, Muğla’nın Bodrum ilçesine getiren tesbih ustası meteor taşını işleyerek 3 adet tesbih yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meteordan tespih 30 bin dolara satışta

Dünyada bir eşi daha olmayan el emeği göz nuru tesbihleri 30 bin dolardan satışa çıkardı.

Kehribar, Oltu, gümüş, altın ve değerli taşlardan yapılan tesbihlerin yanı sıra meteor taşından da tesbih yapıldı. Geçtiğimiz yıl Bingöl’e göktaşı düşmüştü.

Günlerce konuşulan göktaşı nedeniyle Bingöl’ün Sarıçiçek köyünde herkes işi gücü bırakıp boş arazide göktaşı aramaya çıkmıştı.

Çok pahalı olduğu söylenen göktaşı uzun süre gündemde kalmıştı. Bingöl’den sonra Bursa’da da gök taşı bulunmuştu. Bir vatandaş, Eskişehir ve Bursa arasından bir arazide bulduğu 10 kg’lık göktaşının gramını 80 dolardan satışa çıkarmıştı.

Göktaşı usta ellerde işlenerek 30 bin dolarlı tesbihe dönüştü

Devlet sanatçısı hattat ustası koleksiyon tesbih üreticisi İsmail Ergün çıkan haberlerin ardından Bingöl’e giderek bir göktaşı satın aldı.

Aldığı taşın meteor olduğuna dair MTA dan olur alan Ergün, 3 ay boyunca ince ince dokuyarak göktaşını tesbih yaptı. 3 adet üretilen göktaşı tesbihinin tanesi 30 bin dolardan satışa çıkarıldı.

Sıfır araba fiyatında olan Göktaşı tesbihlerinden ikisi yapıldıktan hemen sonra 2 koleksiyoncu tarafından satın alındı. Elinde 1 adet kalan tesbih ise alıcısını bekliyor. D

Dünyada sadece 3 adet bulunan tesbihi görmek isteyenler, Yalıkavak mahallesinde bulunan marinada Sanatçı İsmail Ergün’ün ziyaret ediyor. İHA

Etiketler: Muğla, meteor taşı, göktaşı, bodrum
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER