Mesut Özil'e memleketi Devrek'ten destek

İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal forması giyen Mesut Özil'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakması, memleketi Zonguldak Devrek'te de yankı buldu.

Devrek Belediyesi, Özil'in Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabelayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da çektirdiği fotoğrafının olduğu dev tabelayla değiştirdi.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Özil'in verdiği karardan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Mesut'un uğradığı ırkçı ve ayrımcı tutumlar sonrası bir tepki vermeleri gerektiğini belirten Semerci, "Özil'in açıklamaları bizi de ferahlattı. Mesut'un ırkçı ve ayrımcı tavırlardan dolayı zor durumda olduğunu biliyorduk ve bizde tepki vermek zorundaydık" dedi.

Semerci, Almanya Milli Takımı'nda Polonya asıllı futbolcuların da olduğunu ancak Mesut'un uğradığı ayrımcılığın onlara yapılmadığına dikkat çekerek, ırkçılık ve ayrımcılığın hiçbir yerde olmaması gerektiğini belirtti.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra, İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve Erdoğan'a formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

Kaynak: AA