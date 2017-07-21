Meslekten ihraç edilen 8 öğretmen tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 15 eski kadın öğretmenden 8'i tutuklandı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütle bağlantılı olduğundan kapatılan Aktif Eğitim-Sen'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 22 kadın öğretmenden 15'i, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan A.A, H.A, İ.S, K.A, K.A.K, R.T, Ş.A. ve T.B. hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.