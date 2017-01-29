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Meslekten ihraç edilen 15 polise 'ByLock'tan gözaltı

Sakarya merkezli 4 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı iddiasıyla, meslekten ihraç edilen 15 polis gözaltına alındı.

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Meslekten ihraç edilen 15 polise ByLocktan gözaltı
Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 15 polis gözaltına alındı.
 
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 17 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya, Bolu, Kocaeli, Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 15 polisi gözaltına alındı.
 
Öte yandan, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA
 
Etiketler: sakarya, fetö soruşturması, bylock, polis, gözaltı
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