Mersinli çiftçilere ceviz soyma ve tırpan makinesi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İtfaiye Daire Başkanlığı Silifke Grup Amirliği'nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşma yaptı.

Mersin genelinde 26 mahalleye ceviz soyma makinesi ve 108 üreticiye de misinalı motorlu tırpan makinesi dağıttıklarını söyledi.

Verdikleri sözlerin büyük bir bölümünü tamamladıklarını ifade eden Kocamaz, şöyle konuştu:

"Üç beş tane o çok sözü edilen, o dönemde de dikkati çeken hizmet kaldı. Bunlardan bir tanesi helikopterdi ve onu belediyemize kazandırdık. Çok amaçlı olarak bu helikopter Mersin'de hizmet vermeye başladı. Bu helikopter, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eli, ayağı olacak. Bunun dışında bir deniz otobüsü sözü vermiştik. Bununla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız önümüzdeki hafta içerisinde Yunanistan'a ve İtalya'ya giderek belirledikleri birkaç deniz otobüsünü yerinde daha iyi inceleyip kararı ona göre verecekler."

Konuşmaların ardından makinelerin dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA