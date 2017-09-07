Mersin'e otoyol müjdesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yapımı planlanan Çeşmeli-Taşucu otoyoluna ilişkin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylandığını bildirdi.

Bakan Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, kent için en önemli projelerden olan otoyolun sözünü, genel seçimler öncesinde verdiklerini anımsattı.

Çalışmalara seçim döneminde başladıklarını aktaran Elvan, "1,5 yıl gibi kısa bir sürede Çeşmeli-Taşucu otoyolunun projesini yaptırdık ve hemen ardından ÇED sürecini tamamladık. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra yolumuzun yapımını Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayına sunduk. Kısa bir sürede bu süreç de tamamlandı. Başbakanımız Binali Yıldırım da kurul kararını onayladı. Mersinimize hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadesini kullandı.

Mersin’de ulaşım alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çok sayıda projenin hızla ilerlediğini de anlatan Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Mersin’in hemen hemen tüm ilçelerinde Karayolları Bölge Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. 28 farklı noktada karayolu çalışmamız var. Mersin adeta bir şantiyeye dönüşmüş durumda. Tünellerle, viyadüklerle aşılamaz denilen yolları aşıyor, geçilemez denilen dağları geçiyoruz. Bu projelerimiz tamamlandığında hem Mersin’in kendi içerisinde hem de Mersin’in diğer illerle bağlantıları güçlenecek, mesafeler kısalacak. Tek derdimiz var, o da Mersin’in gelişmesi ve kalkınması. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah Mersin’i Akdeniz’de hak ettiği noktaya ulaştıracağız." AA