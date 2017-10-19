Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili 11 kişi gözaltında

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, "17 Ekim'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıyı lanetliyorum" diye konuştu.

Saldırıda yaralananların olduğunu hatırlatan Elvan, "Şu an itibariyle hastanelerde 6 kardeşimiz kaldı. Bunlardan 3'ü de bugün taburcu edilecek. Dolayısıyla hayati tehlikesi olan herhangi bir kardeşimiz yok." dedi.

"11 kişi gözaltına alındı, arkasında PKK var gibi görünüyor"

Bir soru üzerine Elvan, "Şu anda 11 kişi gözaltında. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Şu anki belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görünüyor." dedi.

Kaynak: AA