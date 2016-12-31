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Mersin'deki selde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Mersin'deki selde kaybolan biri çocuk iki kişi ile denize düşen üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor.

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Mersindeki selde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Mersin'de, yağışların beraberinde getirdiği selde kaybolan biri çocuk iki kişi ile özçekim yaparken denize düştüğü ileri sürülen üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.

Adnan Menderes Bulvarı'nda fotoğraf çekerken denize düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın bulunması için yürütülen ve dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına bugün erken saatlerden itibaren yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin 3 hücum botun da katılımıyla denizden yaptığı aramaya, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter de havadan destek veriyor.

Çalışma kapsamında sahil boyunca tüm kayalıkların etrafları dikkatle inceleniyor.

Kayıp öğrencinin yakınları da arama yapılan bölgede denize düşen çocuklarından gelecek haberi bekliyor.

Öte yandan, sel sırasında merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak deresine düşen otomobilde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmalarına da devam edildi.

Küçük çocuk ile Uncu'yu bulmak için AFAD ve polis ekipleri dere yatağında arama çalışmasında bulunuyor.

Mersin'de 29 Aralık Perşembe günü meydana gelen sel sırasında merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak deresine düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatın kaybetmişti. Çiftin cenazesine ulaşılırken, aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu kaybolmuştu.

Aynı gün özçekim yaparken denize düştüğü ileri sürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz da bulunamamıştı. AA

Etiketler: Mersin, Mersin sel, sel, AFAD
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