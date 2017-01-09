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Mersin'deki selde kaybolan 2 kişi aranıyor

Mersin'de 3 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan biri çocuk iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Mersindeki selde kaybolan 2 kişi aranıyor

Mersin'de 3 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan biri çocuk iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kentte 29 Aralık 2016'daki yağışların beraberinde getirdiği selde otomobillerinin Yalınayak Deresi'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 4 yaşındaki kızları Miray Genç ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları devam etti.

Dere yatağında, çevresinde ve suların denize döküldüğü noktada günlerdir arama yapan AFAD, itfaiye ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, dün Mersin Limanı'nın deniz tarafında sonuca ulaşamayınca bugün otomobilin düştüğü dere ve çevresine yoğunlaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçların da destek verdiği arama çalışmalarında iş makineleriyle dere kenarındaki sazlıklar açılarak kayıp iki kişiden izler arandı.

12. güne girilen arama çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi.

Etiketler: Mersin, sel, kaybolan 2 kişi, arama çalışmaları
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