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Mersin'deki selde denize düşen gencin cesedi bulundu

Mersin'de, yağışlarla oluşan selin ardından özçekim yaparken denize düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın cesedine ulaşıldı.

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Mersindeki selde denize düşen gencin cesedi bulundu

Mersin'de, 29 Aralık'ta meydana gelen selin ardından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede özçekim yaparken denize düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın (19) bulunması için deniz ve havadan yürütülen çalışmalara, bugün de devam edildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları, iskelenin ayaklarına yakın noktadaki kayalıkların arasında Yılmaz'ın cesedini buldu.

Ekipler tarafından bota alınan ceset, getirildiği Mersin Marina'dan ambulansa konularak otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin ailesi, acı haber üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu arada, aynı gün sel sırasında merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobilde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları sürdürülüyor.

Tarlada mahsur kalan 37 Suriyeli kurtarıldı

Öte yandan, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çayboyu köyünden geçen ırmağın sel nedeniyle taşması yüzünden köydeki bazı yollar su altında kaldı.

Bu esnada yakındaki tarlada mahsur kalan Suriyeliler için kurtarma çalışması başlatıldı. AA

Etiketler: Mersin, sel
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