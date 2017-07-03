Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Anamur ilçesi Asmaca mevkisinde dün çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Gün içerisinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan yangının etrafı çevrilerek yayılması önlenmeye çalışıldı.

Güneşin batmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, orman işçileri arazözler ve iş makineleriyle çalışmalarına devam etti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yaptığı açıklamada, yangının sarp kayalık bir bölgede çıktığını hatırlatarak, bu nedenle müdahalenin oldukça güçleştiğini söyledi.

Zaman zaman uçurum olan bölgelerle karşılaştıklarını aktaran Yılmaz, zor arazi şartlarına rağmen tüm ekiplerin cansiparane şekilde çalışmayı sürdüğünü ifade etti.

Yılmaz, ilk tespitlere göre 150 hektar alanın zarar gördüğünü belirlediklerini ancak yangın söndürüldükten sonra yapılacak incelemeyle kesin rakamın ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Mersin'in Anamur ilçesinde Asmaca mevkisindeki cumartesi günü ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümüştü. Tedbiren bazı mahallerin boşaltıldığı yangın, bugün öğle saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı.