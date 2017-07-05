Mersin'deki orman yangını NASA'nın uydu görüntüsünde

Mersin'de, 1 Temmuz'da çıkan ve yaklaşık 200 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınına ilişkin uydu fotoğrafı, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) resmi internet sitesindeki orman yangınlarıyla ilgili bölümde paylaşıldı.

NASA'nın dünya genelindeki orman yangınlarıyla ilgili uydu fotoğraflarını paylaştığı bölümde, Anamur ilçesindeki yangının Aqua uydusu tarafından çekilen fotoğrafına yer verildi.

Paylaşın fotoğrafın altında "Türkiye'de Toros Dağları'ndaki yangından çıkan duman bulutu, NASA'nın Aqua uydusu tarafından görüntülendi. Duman bulutu Türkiye'nin Akdeniz kıyısında yer alan güney ili Mersin ilindeki yangınlardan kaynaklanıyor." ifadesine yer verildi. Ayrıca, fotoğrafın 3 Temmuz'da çekildiği bilgisi de paylaşıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde Asmaca mevkisinde 1 Temmuz Cumartesi günü ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümüştü. Tedbiren bazı mahalleler boşaltılırken, 3 Temmuz günü kontrol altına alınan yangında yaklaşık 200 hektar alan zarar görmüştü.