Mersin'deki darbe girişimi davasında savcının mütalaasını sunması bekleniyor

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, aralarında eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 2'si firari, 18'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 4. celsesi, sanıklar ve avukatlarının katılımıyla başladı.

Mahkeme heyeti, celse arasında mahkemeye sunulan bazı tanık ifadelerini okuyarak, sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Demirhan, kendisini 1990'lı yıllarda FETÖ'nün evlerinde gördüğünü ifadelerinde anlatan eski okul arkadaşı S.K'nin iddialarını reddetti.

Heyet, savcının mütalaasını sunması için duruşmaya ara verdi.

4'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Mersin'deki darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de aralarında bulunduğu toplam 29 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Haziran 2017'de başlayan davada, yargılama boyunca 8 sanık hakkında tahliye kararı verilmiş, farklı dosyaların bu dava dosyasıyla birleştirilmesiyle sanık sayısı 32 olmuştu.

Kaynak: AA