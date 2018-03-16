Mersin'de "Zeytin Dalı Anıtı" açıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Bölge Parkı'ndaki "Zeytin Dalı Anıtı"nın açılışında, Zeytin Dalı Harekatı'nın cumhuriyet tarihi açısından önem taşıdığını söyledi.

Harekatta şehit düşen ve gazi olan Mehmetçiklerin hatıralarını tarihe kazımayı amaçladıklarını belirten Kocamaz, anıtın Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçe ve hedeflerinin unutulmaması ve gelecek nesiller tarafından da bilinmesi amacıyla inşa edildiğini kaydetti.

Açılışa katılan harekatta şehit düşen uzman çavuş Halis Koca'nın kız kardeşi Zehra Koca, anıtın çevresinin donatıldığı zeytin dallarını sarılarak öptü.

Daha sonra şehit aileleri ve gazilerin de katılımıyla anıtın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA