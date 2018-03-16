  • 16 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.921
    EURO 4.818
  • BIST 117216.28
    ALTIN 165.539
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mersin'de "Zeytin Dalı Anıtı" açıldı

Mersin'de "Zeytin Dalı Anıtı" açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin unutulmaması amacıyla Mersin'de bir parka "Zeytin Dalı Anıtı" dikildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mersinde &quot;Zeytin Dalı Anıtı&quot; açıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Bölge Parkı'ndaki "Zeytin Dalı Anıtı"nın açılışında, Zeytin Dalı Harekatı'nın cumhuriyet tarihi açısından önem taşıdığını söyledi.

Harekatta şehit düşen ve gazi olan Mehmetçiklerin hatıralarını tarihe kazımayı amaçladıklarını belirten Kocamaz, anıtın Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçe ve hedeflerinin unutulmaması ve gelecek nesiller tarafından da bilinmesi amacıyla inşa edildiğini kaydetti.

Açılışa katılan harekatta şehit düşen uzman çavuş Halis Koca'nın kız kardeşi Zehra Koca, anıtın çevresinin donatıldığı zeytin dallarını sarılarak öptü.

Daha sonra şehit aileleri ve gazilerin de katılımıyla anıtın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, suriye, afrin, Zeytin Dalı Anıtı, Mersin, Zeytin Dalı Harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER