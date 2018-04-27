  • 27 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.074
    EURO 4.921
  • BIST 106886.15
    ALTIN 172.473
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Mersin'de, yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mersinde yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Mersin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, bazı kişilerin, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığını belirledi. Adresleri tespit eden ekipler, merkeze bağlı Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki evlere baskın yaptı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 4 hard disk ve 2 flash bellek ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişinin arandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, yasa dşı operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER