Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Güneş, Siteler, Hal, Gündoğdu ve Şevket Sümer mahallelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, çok sayıda iş yerine düzenledikleri operasyonda, M.B, S.B, V.Y, D.Y, Z.Y, K.A, Ö.D, M.E, K.T, R.G ve O.H'yi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 tüfek, 21 fişek, 2 taşınabilir bellek, 16 bilgisayar, 7 yazıcı, 673 maç bülteni, 58 oynanmış maç kuponu, 749 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. AA