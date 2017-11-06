  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Mersin'de yağış sonrası temizlik çalışmaları yapılıyor

Mersin'de yağış sonrası temizlik çalışmaları yapılıyor

Kentte dün etkili olan aşırı yağışların ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Silifke ilçesinde su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

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Mersinde yağış sonrası temizlik çalışmaları yapılıyor

Mersin'de dün etkili olan şiddetli yağışların ardından bugün güneşli bir hava yaşanırken, su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

İl genelinde dün kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde hayat olumsuz etkilenirken, bugün ise sabah saatlerinden itibaren güneş yüzünü gösterdi.

Güneşin çıkmasıyla yollarda biriken sular da çekilirken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da parklarda ve sahilde vakit geçirdi.

Öte yandan, Silifke ilçesinde dün meydana gelen taşkında su basan Atakent Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerinde de temizlik yapılmaya başlandı.

Sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlar hasarlarını gidermek için işe koyulurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de halen su olan bazı bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı iş yeri sahipleri, zararlarının karşılanması için yardım beklediklerini dile getirdi.

Bu arada, dün taşkın meydana gelen Kuruçay Deresi'nde de suların çekilirken, burada zarar gören araçlar ise halen bölgede bulunuyor.

Mersin'de dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yaşam olumsuz etkilenmiş, Silifke ilçesinde de bazı dereler taşmış, ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Mersin, Silifke, yağış
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