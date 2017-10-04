Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de, iki ayrı operasyonda bir kilo 960 gram eroin, 54 gram kokain ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde kullanılmayan bir evde yüklü miktarda eroinin satışa hazır hale getirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde yapılan aramada bir kilo 960 gram eroin ile 54 gram kokain ele geçirdi.

Aynı ilçede yapılan başka bir operasyonda ise yine bir evde 59 adet uyuşturucu hap ile 5 gram esrar bulundu.

Her iki olayda gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.