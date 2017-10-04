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Buradasınız : » » Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 12 kişi yakalandı.

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Mersinde uyuşturucu operasyonu

Mersin'de bir araçta yapılan aramada 319 uyuşturucu hap, 200 gram esrar ile 200 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tortu mevkisinde bir araç etrafında toplanan kişilerin şüpheli tavırlar sergilediği bilgisinin alınması üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda olay yerinde bulunan araçta yapılan aramada 319 uyuşturucu hap, 200 gram esrar ile 200 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Aracın etrafında bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: Mersin, uyuşturucu
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