Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki 2 evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 2 evde toplam 3 kilo 780 gram kubar esrar ile 660 gram toz esrar, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 75 dolu fişek ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler A.Ö ve T.Ö gözaltına alındı.
Öte yandan ekipler, bir evde uyuşturucu maddeyi duvara asılı bir aynanın arkasında açılan özel bölmede buldu.