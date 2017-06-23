  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda bir aracın motor kısmına gizlenmiş 3,5 kilo toz esrar ele geçirildi.

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Mersinde uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir aracın motor kısmına gizlenmiş 3,5 kilo toz esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydı bulunan şüpheli Y.Ç'nin aracıyla sürekli doğu illerine gidip geldiği bilgisine ulaşıldı.

Y.Ç'nin aracıyla yine şehir dışına çıktığı bilgisine ulaşıp aracı takibe alan ekipler, uygulama noktaları oluşturarak gerekli hazırlığı yaptı.

Ekipler, otoyoldan Tarsus girişinde aracı tespit edip, içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu aracı Tarsus Doğu gişelerine 500 metre mesafede durdurdu.

Araçta yapılan aramada, motor kısmına gizleniş toplam 3 kilo 560 gram toz esrar ele geçirildi. Araçtaki M.D. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Etiketler: Mersin, uyuşturucu, operasyon, uyuşturucu operasyonu
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