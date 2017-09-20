  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 7 tutuklama

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Mersinde torbacı operasyonu: 7 tutuklama

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Mersin, 'torbacı' operasyonu, 7 tutuklama
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