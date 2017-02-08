Mersin'de "tombala" operasyonu

Mersin'de Sınırlı Sorumlu Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifi'ne düzenlenen kumar operasyonunda, 80 kişiye toplam 19 bin lira idari para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren kooperatifin binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, 80 kişi tombala oynarken yakalandı. Kooperatif içinde yapılan aramada, tombala kapama pulu, oyun kartı, üfleme fanı, çekiliş makinesi, çekiliş topu, yaka mikrofonu, tepe kamerası ve ses sistemi ele geçirildi.
Polis ekipleri, kooperatif sorumlusu Şahin Ş. hakkında "kumara yer temin etmek ve aracılık etmek" suçlarından adli işlem yaptı.
Kumar oynadıkları iddiasıyla 80 kişiye de toplam 19 bin lira idari para cezası uygulandı.