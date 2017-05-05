Mersin'de terör örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Mersin'de terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MLKP terör örgütü içerisinde yer alan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla E.B.T, E.G.E, H.B, Y.K, Ö.B, Y.V, T.G, M.G, H.T. ve N.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin MLKP terör örgütünün yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.